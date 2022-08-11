بعد توقف دام أكثر من 14 يوماً …عودة نظام “موارد” التابع لوزارة الصحة

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عاد نظام موارد التابع لوزارة الصحة للعمل مجدداً، وذلك بعد توقفه عن العمل لفترة دامت لأكثر من 14 يوماً.

وكانت مصادر أفادت لـ “أخبار 24“، بأن النظام قد تعطل بسبب الصيانة، الأمر الذي تسبب بتوقف البرنامج وخروجه عن العمل وتعطل مصالح الموظفين، وعودتهم لرفع الإجازات عن طريق الإيميل.

يذكر أن وزارة الصحة قدمت اعتذاراً لموظفيها بسبب تعطل موقع موارد، مؤكدة أنها تقوم بمعالجة المشكلة وإضافة بعض الخصائص الجديدة.

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Source akhbaar24

