︎
.
المناطق_واس
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رسميا تشكيل حكومته الجديدة، معربا عن أمله في أن تساعده في مواجهة عدد من التحديات مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى التوترات الإقليمية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم الإبقاء على كل من وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير المالية شونيتشي سوزوكي و3 وزراء آخرين في مناصبهم، مشيرة إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أيضا 5 وزراء سابقين مثل كاتسونوبو كاتو الذي سيصبح وزيرا للصحة للمرة الثالثة، وياسوكازو هامادا الذي سيعود وزيرا للدفاع مرة أخرى.
وأضافت القناة أن الوزراء التسعة المتبقين سيتولون حقائبهم الوزارية للمرة الأولى.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يعلن رسميا تشكيل حكومته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.