طقس اليوم.. غبار يغطي معظم المناطق يصاحبه أمطار بمكة والمدينة وتبوك وعسير ونجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأضاف أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وبين أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، ستنشط على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و44 درجة في المدينة المنورة، و45 درجة في الرياض والدمام وبريدة، و37 درجة في جدة).



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Source akhbaar24

