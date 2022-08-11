“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطارا خفيفة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والفقرة والمندسة والمسيجيد والعيص وينبع النخل. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحا. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن سحبا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحا. أخبار قد تهمك

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