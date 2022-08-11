غرق 6 أشخاص بمكة والمدينة في مياه الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ يوسف النفيعي، عن وفاة 6 أشخاص غرقا، بينما تم إنقاذ 6 آخرين في الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها معظم المناطق

وأوضح “النفيعي”، أن أولى البلاغات التي تلقاها الفريق لشاب ذهب في نزهة مع أسرته بالقرب من سد أم الدوم التابع لمنطقة مكة المكرمة، وأبلغهم بذهابه للترفيه عن نفسه.

ويعتقد أنه غامر ودخل بالوادي وبعدها عثر عليه متوفىً من أعضاء الفريق بمشاركة فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن البلاغ الثاني في تربة بالقوامة في أحد الشعاب، حيث جرف التيار 5 شباب تم إنقاذ 4 منهم وتوفي الخامس.

وأضاف النفيعي أن البلاغ الثالث بالحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة لـ 6 شباب صغار تتفاوت أعمارهم بين 14 / 18 سنة تم إنقاذ 2 منهم والعثور على 4 غرقى.

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وطالب النفيعي الجميع بعدم التهاون بالسيول ومجرى الأودية مهما كان حجمها، وعدم التهور، واتباع إرشادات السلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة أرواح المرافقين لهم، مستغربا عدم مبالاة البعض رغم العقوبات المعلنة بغرامة 10 آلاف ريال لعابري الأودية والسيول.

وطالب النفيعي الجميع بعدم التهاون بالسيول ومجرى الأودية مهما كان حجمها، وعدم التهور، واتباع إرشادات السلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة أرواح المرافقين لهم، مستغربا عدم مبالاة البعض رغم العقوبات المعلنة بغرامة 10 آلاف ريال لعابري الأودية والسيول.