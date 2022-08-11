رئيس الوزراء الياباني يعلن رسميا تشكيل حكومته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رسميا تشكيل حكومته الجديدة، معربا عن أمله في أن تساعده في مواجهة عدد من التحديات مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى التوترات الإقليمية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم الإبقاء على كل من وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير المالية شونيتشي سوزوكي و3 وزراء آخرين في مناصبهم، مشيرة إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أيضا 5 وزراء سابقين مثل كاتسونوبو كاتو الذي سيصبح وزيرا للصحة للمرة الثالثة، وياسوكازو هامادا الذي سيعود وزيرا للدفاع مرة أخرى.

وأضافت القناة أن الوزراء التسعة المتبقين سيتولون حقائبهم الوزارية للمرة الأولى.