شاهد : ردة فعل طفل فلسطيني قصف منزله وماتت كل عائلته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

واجه طفل صغير لا يتعدى الأربع سنوات من عمره، موقفا أليما حيث قصف منزلهم عبر طائرات قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم؛ فماتت عائلته بالكامل وكان هو الناجي الوحيد.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يعيش الطفل الصغير من يومها صدمة حادة منذ هذا الحادث إلى اليوم يعيش صدمة مستمرة.

وكما يظهر في الفيديو، يظهر الطفل الصغير وعيناه جاحظتان بشكل دائم، وبدا أنه قد شل تفكيره، ولا يستطيع أن يتفاعل مع أي من ظروف الحياة.

وشهد قطاع غزة عدوانا صهيونيا غاشما استمر ثلاثة أيام واستشهد خلالها 46 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 300 في غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 15 طفلا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن طفلة استشهدت اليوم متأثرة بإصابتها في قصف العدوان المحتل الغاشم قبل يومين على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

أخبار قد تهمك

وأشارت المصادر أيضا إلى استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة في قصف للعداون استهدفَ مجموعة من المواطنين عند مفترق السامر في مدينة غزة.