محمد بن مسعود - الدمام - أفادت طيران الخليج عن تعرّض رحلتها رقم GF006 المجدولة لمغادرة مطار لندن هيثرو إلى البحرين في تمام الساعة 22:05 من مساء الحادي عشر من أغسطس الجاري لعطل فني، حيث قامت الناقلة بتوفير السكن لمسافري الرحلة بحسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذه الحالات إلى حين جدولة الرحلة من جديد.
وأكدت الناقلة الوطنية حرصها والتزامها بسلامة مسافريها كأحد أهم أولوياتها، وتعتذر للمسافرين عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها. هذا، وسيتم إخطار مسافري الرحلة فور إعادة جدولتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – طيران الخليج: تعرض احدى الرحلات من مطار هيثرو إلى البحرين لعطل فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.