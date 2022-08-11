اخبار الخليج – طيران الخليج: تعرض احدى الرحلات من مطار هيثرو إلى البحرين لعطل فني

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت طيران الخليج عن تعرّض رحلتها رقم GF006 المجدولة لمغادرة مطار لندن هيثرو إلى البحرين في تمام الساعة 22:05 من مساء الحادي عشر من أغسطس الجاري لعطل فني، حيث قامت الناقلة بتوفير السكن لمسافري الرحلة بحسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذه الحالات إلى حين جدولة الرحلة من جديد.

وأكدت الناقلة الوطنية حرصها والتزامها بسلامة مسافريها كأحد أهم أولوياتها، وتعتذر للمسافرين عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها. هذا، وسيتم إخطار مسافري الرحلة فور إعادة جدولتها.