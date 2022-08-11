طريقة التخلص من عادة تناول الحلويات .. باحث يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلن إيليا شابشين، عالم النفس الروسي، أن الناس عادة يأكلون الحلويات في حالة عدم الشعور بالراحة البدنية والنفسية؛ لذلك يجب استبدال هذه العادة بأخرى أكثر فائدة. إلى أنه من أسباب عدم الشعور بالراحة تزايد إحساس الإنسان بالوحدة، والإجهاد، التعب والغضب والاستياء. ووفقًا لـ”شابشين”: فمن دون التعامل مع أصل المشكلة النفسي لا جدوى من تغيير عادات الأكل؛ أي أنه يجب أولًا تحديد سبب الإفراط باستهلاك السكر، وبعد ذلك فقط يمكن البحث وإيجاد البديل لعادة تناول الحلويات بأخرى. ويقول: “من أجل التخلص من عادة سيئة، يستبدلها الناس بعادة غير ضارة، ولكنها تؤدي نفس الوظيفة. وهذا ينطبق على الحلويات أيضًا؛ فبعد تحديد سبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات، يجب إيجاد البديل المفيد الذي يسمح بترك هذه العادة من دون أي ضرر”. أخبار قد تهمك

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