تفاصيل تصريحات وزير التعليم بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
عقد معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اجتماعا بقيادات إدارات وقطاع التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم؛ للوقوف على التحديات ومدى الجاهزية والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، واستكمال متطلبات الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن بكل كفاءة وجودة.
وأكد معاليه على ضرورة تضافر الجهود في قطاعات الوزارة وإدارات التعليم لبدء عام دراسي جديد؛ منوهاً بأهمية تكامل أدوار الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية لاستكمال ومراجعة جميع المتطلبات وعمليات الاستعداد خلال هذه الفترة، والتأكد من جاهزية المدارس والفصول الدراسية والوسائل الداعمة للعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.
ووجه د.آل الشيخ قيادات إدارات وقطاع التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم بمتابعة هذه العمليات وصرف الميزانيات التشغيلية للمدارس في كافة مناطق ومحافظات المملكة وفق حوكمة محددة لأوجه الصرف الصحيحة، مؤكداً على أهمية اكتمال أعمال الصيانة والنظافة قبل عودة المعلمين والمعلمات، والتأكد من استكمال ترحيل الكتب والمقررات الدراسية واستلامها.
وأكد وزير التعليم على أهمية إنهاء كل ما يتعلق بتوفير خدمات النقل المدرسي في المدارس المضمومة أو مدارس الدمج أو التربية الخاصة وكل المراحل عموماً، والتأكد من جاهزيتها، إضافةً إلى استمرار منصة “مدرستي” في تقديم خدماتها التعليمية، منوهاً معاليه بالاهتمام باستقبال الطلاب والطالبات خاصة الجدد، والحرص على توفير كافة الخدمات للطالب في المدرسة والفصل، ومايتعلق بتوفير الكتب، ودعم المعلم داخل الفصل، والبيئة التعليمية
وأشار معاليه إلى ضرورة الاستمرار في عملية التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية ومضاعفة الجهود لاستكمال مباشرة المعلمين والمعلمات المنقولين، وتسريع إجراءات تعيين الجدد منهم؛ مجدداً في ذات الوقت ثقته بمنسوبي التعليم لصناعة قصص نجاح وشغف جديدة للعملية التعليمية؛ داعياً الله للجميع بالتوفيق والنجاح مع بداية العام الدراسي
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- شاهد.. لص يعتدي على عامل مغسلة في نيويورك ويضربه بمطرقة على رأسه
- برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في تخصصات متعددة
- اخبار دوليه - وسائل إعلامية أمريكية: بومبيو الهدف الثاني على لائحة اغتيال الحرس الثوري
- الأمين العام: أبناء شبوة سيفشلون مخططات التحالف في تدمير المحافظة وتمزيق وحدة اليمن
- الأمين العام: أبناء شبوة سيفشلون مخططات التحالف في تدمير المحافظة وتمزيق وحدة اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل تصريحات وزير التعليم بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.