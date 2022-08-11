هذه أسباب تلف جوان الكولاس وخطورة إهمال تعطله على محرك السيارة

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جوان الكولاس هي الحشوة الفاصلة بين الجزء السفلي الكبير للمحرك ورأس المحرك الأعلى – أو وجه المحر ك – ويسمي جوان وجه السلندر . من المفترض ان عمر هذا الجوان طويل جزء قوي ويدوم لعمر طويل، لدرجة أنه يدوم بعد قطع أكثر من 100000 ميل، إلا أن بعض الأسباب والعوامل تؤدي إلى تعطله وتلفه ، سنتعرف عليها في هذا المقال .

1 – ارتفاع درجة حرارة المحرك

من أهم وابرز اسباب تهالك وتآكل جوان الكولاس – وجه السلندر – الارتفاع الشديد بدرجة حرارة المحرك أكثر من اللازم بحدوث التواء مما يترتب عليه تشقق في جوان الكولاسمما يمنعه من وظيفته الأساسية وهي العزل الكامل والتام والمحكم بيد جسم المحرك ورأسه أو وجهه .

2 – التباين في درجة حرارة المحرك

ليس فقط ارتفاع الحرارة الشديد هو الذي يقضي على جوان الكولاس ويشوهه ، ولكن الانتتقال المتكرر من الحرارة الشديدة جدا للبرودة يتسبب بتمدد جوان الكولاس وتقلصه، وهذا ما يؤدي إلى حدوث تشققات وتلف الجوان ، ولذلك يجب إحماء السيارة قبل تحريكها كي ترتفع درجة حرارة المحرك تدريجيًّا خاصة في الأجواء البارده .

3 – العمر الافتراضي

كما اشرنا فإن العمر الافتراضي لجوان الكولاس يصل الى 100 الف ميل ، ولكن تجاوز الحد المعقول من العمر بالتأكيد يؤدى الى تلف الجوان

4 – خطأ تثبيت الجوان

بعض الفنيين تنقصهم خبرة التثبيت الصحيح لجوان الكولاس وهذا يؤدى لسرعة التلف والتعطل . وغالبًا ما يحدث ذلك بعد تغيير جوان الكولاس، إذ قد لا يثبته الميكانيكي جيدًا وهذا يحول دون أداء دوره.

مظاهر تعطل جوان الكولاس

– خروج دخان أبيض من العادم ، وهو من المظاهر المهمه التي تشير لخلل في الجوان لأن سائل التبريد في جوان الكولاس التالف يحترق باللون الأبيض وهو يخرج من عادم السيارة.

– وظيفة جوان الكولاس أن يحافظ على درجة حرارة المحرك بالفصل بين الزيت وسائل التبريد، لذلك فإن ارتفاع درجة حرارة المحرك قد تكون علامة على تلف جوان الكولاس.

تغيير جوان الكولاس

من العمليات الميكانيكية التي لابد من الاعتماد بها على فني هي تغيير جوان الكولاس لأنها عملية معقدة تتطلب عمليات معقدة من الفك والتركيب، لذلك يفضل عدم المجازفة بالأمر.ء

خطورة قيادة السيارة مع تلف جوان الكولاس

من المؤكد أنه لا يمكن المخاطرة بقيادة سيارة عند تلف جوان الكولاس؛ لما قد ينتج عنه من أضرار جسيمة للمحرك والسيارةومن الضروري الذهاب الي فنى متخصص فور ملاحظة وجود أي علامة تدل على عطل في جوان الكولاس.



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Source akhbaar24

