هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تعاون مع جمعية الصمان الخضراء

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المناطق_واس
وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مذكرة تعاون مع جمعية الصمان الخضراء البيئية بهدف التعاون والتكامل في الأنشطة البيئية والثقافية والبحثية في المجالات التي تعزز الاستدامة البيئية .
وقعت الاتفاقية في مقر الهيئة بمدينة الرياض من قبل الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة ناصر الناصر ورئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد الدويش , حيث توفر المذكرة إطارا للتعاون من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات العلاقة، والعمل على تنسيق الأنشطة البحثية والتدريبية في مجالات البيئة والعمل التطوعي البيئي داخل المحمية، كما شملت المذكرة التعاون في رفع مستوى التوعية والتثقيف البيئي عبر الحملات والفعاليات الإعلامية، للإسهام في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز شراكتها مع الجهات العاملة في المنظومة البيئية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها واستعادة التنوع الأحيائي من أجل أجيال الحاضر والمستقبل.
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Source almnatiq
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