3 تمارين بسيطة لاستعادة صحة الجسم.. تعرف عليها

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يشعر بعض الأشخاص بالتعب والإرهاق الذي يصاحبه الإحساس بالتوتر وسوء الحالة المزاجية بعد انتهاء يوم عمل طويل وشاق، إضافة إلى المعاناة من مجموعة أعراض مرضية مزعجة، لعل أبرزها آلام الظهر والرقبة، والصداع، وغيرها، فكيف يمكن التغلب على تلك الأعراض بشكل سريع وفعال؟

نستعرض هنا قائمة بأبرز التمارين البسيطة التي تساعد على استعادة صحة الجسم وطاقته بشكل سريع، وفقًا لما ذكره موقعا “Webmd”، و”Medicalnewstoday”.

1- تمرين بلانك

يعد تمرين بلانك من أشهر التمارين الرياضية، ويسهل تنفيذه عن طريق الاستلقاء على البطن مع مراعاة رفعها عن الأرض من خلال الاتكاء على راحتي اليدين والساعدين، في حين تستخدم أصابع القدمين لرفع باقي الجسد عن سطح الأرض.

ويراعى أن يكون الجسم مستقيمًا، مع الحفاظ على شد عضلات البطن والظهر والساقين، بهدف تجنب الشعور بأي آلام قد يشعر بها الشخص حال اتباع وضعيات خاطئة أو الارتكاز الخاطئ على الساعدين واليدين والقدمين.

وتساعد ممارسة تمرين بلانك لمدة لا تقل عن 30 ثانية، مع الحفاظ على توزان الجسم خلالها في استعادة صحة الجسم بشرط المواظبة على تطبيقه، وتشمل الفوائد التي يقدمها للجسم، ما يلي:

تحسين الحالة المزاجية.

تخفيف آلام غضاريف الرقبة، وعضلات أسفل الظهر والبطن.

تخفيف آلام المفاصل وزيادة مرونتها.

تقوية عضلات الجسم بشكل عام.

توازن الجسم.

التخلص من دهون البطن والأرداف والفخذين.

2- تمرين رفع الساقين على الحائط

يمكن تنفيذ ذلك التمرين من خلال الاستلقاء على الظهر مع رفع الساقين باتجاه الأعلى وإراحتهما على الحائط.

وتتعدد الفوائد الصحية التي تعود على الجسم من ممارسة تمرين رفع الساقين على الحائط، وتشمل:

تخفيف حدة الشعور بالقلق والتوتر، والمساعدة على الاسترخاء.

تخفيف حدة آلام الصداع.

تخفيف حدة آلام الظهر.

تنظيم عملية تدفق الدم في الجسم.

المساعدة على التخلص من آلام الساقين.

الوقاية من الإصابة بالدوالي.

المساعدة على النوم العميق.

3- تمرين الكوبرا

يعتبر تمرين الكوبرا أحد التمارين المستخدمة في رياضة اليوجا، ويسهل تطبيقه من خلال الاستلقاء على البطن مع استخدام الذراعين لرفع الجزء العلوي من الجسد للأعلي بالاتكاء على راحتي اليدين، مع مراعاة شد الفخذين والساقين على الأرض، ومراعاة العودة بالرأس باتجاه الخلف.

وتتمثل الفوائد الصحية التي يقدمها تمرين الكوبرا للجسم عند المواظبة على ممارسته لمدة 10 دقائق لكل مرة، فيما يلي:

تقليل التوتر، وتحسين الحالة المزاجية.

تقوية عضلات الظهر، وزيادة مرونة فقراته.

تخفيف حدة آلام الكتفين.

تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين لجميع أجهزة وأعضاء الجسم.

تقوية عضلات البطن والصدر واليدين.

شد الترهلات.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ومشكلات القولون.

يمنع على أولئك الأشخاص الذين يعانون من الانزلاق الغضروفي ممارسة تمرين الكوبرا.

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Source almnatiq

