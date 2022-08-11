مستجدات الغزو الروسي.. القصف يحاصر زابوريجيا النووية وانفجارات بمطار تابع لموسكو

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تواصلت عمليات القصـف الروسية خلال الساعات الماضية في دونباس الأوكرانية بما فيها منطقة دونيتسك، حيث تحاول موسكو إخراج الجيش الأوكراني من تلك المناطق للتقدم نحو بلدة بخموت.

القصـف يحاصر زابوريجيا النووية

قتـل 14 مدنياً أوكرانياً جراء عمليات قصـف روسية لموقع قريب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وتسبب الهجوم الليلي في دنيبروبتروفسك بمقـتل 14 شخصاً وجرح 11 آخرين بينهم خمسة في حالة خطرة، حيث جرى تنفيذ الهجوم براجمات صواريخ غراد استهدف بلدة مارغانيتس المقابلة لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي في مارغانيتس بواسطة القوات الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات والشرطة.

انفجـارات بمطار روسي

ووقعت انفجارات قوية في مستودع للذخيرة بمطار عسكري روسي في شبه جزيرة القرم، ما تسبب في مقـتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

وشدد الجيش الروسي على أنه لم يكن هناك إطلاق نار أو قصف وراء هذه الانفجـارات التي أبلغت عنها أولاً سلطات شبه الجزيرة.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن الجيش الروسي فقد في يوم واحد 10 طائرات 9 منها في شبه جزيرة القرم، إلى جانب مدرعات ومستودعات ذخيرة وطرق إمداد.

إسبانيا تنقل الحبوب الأوكرانية بالقطار

أعلنت إسبانيا إطلاق مشروع تجريبي لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكان استخدام وسيلة النقل إذا أغلقت الطرق البحرية أو حظرت بسبب الحـرب.

ونوهت إلى أن قطار “رينفي” للشحن يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 متراً كجزء من المشروع الإسباني متوجهاً إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.

ويقطع القطار 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.





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Source akhbaar24

