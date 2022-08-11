شاهد.. لص يعتدي على عامل مغسلة في نيويورك ويضربه بمطرقة على رأسه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للص يعتدي على عامل مغسلة يبلغ من العمر 70 عامًا في بروكلين ، نيويورك

وأظهر الفيديو اللص وهو يقتحم مغسلة الملابس ويتوجه للخزنة لسرقتها.

وحاول العامل السبعيني أن يتصدى له فقام اللص بضربه على رأسه بالمطرقة عدة مرات وهرب

.ولا تزال السلطات تبحث عن المهاجم الذي شوهد آخر مرة يرتدي قميصا أخضر وسروالا أحمر وقبعة بيضاء