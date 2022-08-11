برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في تخصصات متعددة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات لحملة الثانوية فأعلى، علماً بأن التقديم فتح منذ أمس الأربعاء 10 أغسطس. وجاءت الوظائف بالمسميات الوظيفية الآتية: أخصائي تسويق إلكتروني. خدمات ومواقع إلكترونية. مسؤول متجر إلكتروني. أخبار قد تهمك كاتب حركة مخزون. مساعد إداري. مندوب مشتريات. كاتب موارد بشرية. مدخل بيانات. كاتب متابع. أخصائي تسويق إلكتروني. كاتب إداري عام. مساعد إداري. كاتب شكاوى. كاتب حفظ ملفات. سكرتير تنفيذي. أخصائي إداري. محامي. سكرتير. كاتب. وغيرها … للتقديم ومعرفة التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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