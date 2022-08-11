اخبار دوليه – وسائل إعلامية أمريكية: بومبيو الهدف الثاني على لائحة اغتيال الحرس الثوري

محمد بن مسعود - الدمام - أوردت وسائل إعلامية أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كان الهدف الثاني الذي يخطط الحرس الثوري الإيراني اغتياله، بعد المستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.

وكانت وزارة العدل الأمريكية اتهمت يوم أمس الأربعاء إيرانياً له علاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني بتلقي أوامر من أجل التخطيط لعمليات اغتيال لمسؤوليين أمريكيين.

وبحسب تقرير لموقع «أكسيوس» الإلكتروني، فإن وزارة العدل أبلغت بومبيو أنه كان الهدف الثاني لتلك الخلية التي كان يتم تأليفها من قبل كان يرسم خطط اغتيال بولتن.