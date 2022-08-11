شاهد.. لحظة القبض على قاتل طالبة الإعلام في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو لحظة القبض على إسلام محمد قاتل طالبة الإعلام سلمى الشوادفي في مصر طعناً بالسكين عقب ارتكابه الجريمة.

وظهر الشاب خلال الفيديو الذي وثقة الأهالي في لحظة ذهول ، ممسكاً بالسكين ويردد بهستيريا عبارات غير مفهومة. كما كان بحوزته 50 ألف جنيه.

وأبان الفيديو محاولات الجيران والمارة الإمساك بالمتهم وانتزاع السكين منه.

وبينت تحقيقات أجهزة الأمن أن المجني عليها، سلمى محمد بهجت (20 عاماً) والمتهم إسلام محمد فتحي محمد (20 عام) تقابلا في ممر عمارة زيدان بالزقازيق وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن الفتاة بسكين عدة مرات حتى لفظت أنفاسها وسط ذهول المارة وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة.

واعترف القاتل إنه يحب الفتاة وكان ينوي الزواج منها ولشدة حبه لها رسم لها صورة ووشماً على صدره ويديه، مضيفاً أنها تخلت عنه ورفضت الارتباط به لذلك قرر قتلها.

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كما أشار إلى أنه سدد 15 طعنة لها من الأمام بخلاف طعنتين من الخلف، وتركها مضرجة بدمائها، ثم لاذ بالفرار قبل ضبطه من جانب قوات الأمن.