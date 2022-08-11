شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله عن الأهلي.. السومة يورط الراقي بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع المهاجم السوري عمر السومة، نادي أهلي جدة في مأزق بعد رحيله عن صفوف الفريق خلال الأيام القليلة الماضية إلى العربي القطري.

وجاء ذلك بعدما قدم الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، طلبًا عاجلًا إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بإتمام صفقة هجومية قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى النادي السعودي إلى تعويض رحيل المهاجم السوري، بعد أن أكد المدير الفني للفريق على عدم وجود بديل مناسب لـ اللأعب.

تفاصيل انضمام السومة إلى العربي القطري

أعلن النادي العربي تعاقده رسميًا مع عمر السومة لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف أهلي جدة.

وحرص اللاعب على الرحيل عن صفوف الأهلي لصفوف العربي القطري بعد أن هبط لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

تعرف على نتائج الأهلي السعودي في مبارياته الودية السابقة

تمكن الأهلى من الفوز على حساب فريق الشحانية القطري بهدفين مقابل هدف وحيد في أولى المباريات الودية.

وفي ثاني مواجهاته الوديو تعادل أمام السالمية الكويتي بواقع هدف لكل فريق.

وسيطر التعادل السلبي على لقاء الخليج السابق، ليخسر الراقي أمام الرائد في ختام مباريات المعسكر بتركيا.

وأخيرًا سقط الراقي أمام الرائد بهدفين

كيف ودع الأهلي دوري المحترفين السعودي ؟

هبط الأهلي للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي في نسخته الماضية 2021/2022، برصيد 32 نقطة فقط لا غير.