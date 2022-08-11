شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو ينقلب على إدارة الاتحاد.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه بمنصة "التويتر" إلى انقلاب نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي اتحاد جدة السعودي، على إدارة العميد.

انقلاب نونو سانتو على البلوي في الاتحاد

وقال المريسل: "في بلدٍ ما وفي دوري ما وفي نادٍ ما وفي لعبةٍ ما.. معلومة وصلت لمدرب الفريق، أنه لا يجب الاعتماد على اللاعب المحلي المميز، لأن قرارًا سيظهر بعدم مشاركته".

وواصل: "المدرب بدأ يُعيد حساباته، في الاجتماعات التي حصلت بينه وبين المتسبب في هذه الأزمة".

وأشار المريسل: " المدرب وصف المُتسبب في هذه الأزمة بـ "الشيطان"، كما طالب الإدارة، باتخاذ "قرارات جريئة"، وعدم الصمت أمام ما يفعله هذا الشخص".

وفسرت العديد من جماهيرالعميد، تغريدة المريسل؛ بأن الإدارة طلبت من سانتو، عدم الاعتماد على الشنقيطي، وذلك بسبب القرار المرتقب بـ "إيقافه"؛ وهو ما أثار غضب المدرب البرتغالي، الذي طالب باتخاذ قرارات ضد البلوي، المتسبب في هذه الأزمة.

فتح تحقيقات صارمة مع الشنقيطي

فتحت اللجان المختصة، تحقيقات مع الشنقيطي ونادي الاتحاد بسيب تهمة "تزوير" التقرير الطبي للظهير الشاب.

وجاء ذلك من أجل مساعدته على عدم الانضمام إلى منتخب السعودية الأولمبي في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة الماضية.

ووفقًا للتسريبات التي انتشرت فإن العقوبات الموقعة على الاتحاد جاءت كالتالي..

ايقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد شهرين، وذلك بتهمة الهروب عن مهمة وطنية.

ايقاف الشنقيطي أيضًا لمدة شهرين، على أن يتم الاعلان عن العقوبات بشكل رسمي قريبًا.