جمعية جسور تستهدف الشباب بـ 8 برامج لبناء القدرات وتطوير المهارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استحدثت جمعية “جسور” الشبابية الغير ربحية بمنطقة مكة المكرمة 8 برامج شبابية في نسختها الأولى خلال النصف الأول للعام 2022م ، استهدفت 7053 مستفيدا ومستفيدة ، والمتمثلة في حزمة من ورش العمل والدورات والأنشطة الرياضية وتطوير المهارات المعرفية والتجارب التطبيقية.

وأفاد المدير التنفيذي للجمعية ريان بن يوسف العارف أن البرامج الشبابية تهدف في مضمونها إلى بناء القدرات وتطوير المهارات والارتقاء بالقيم وتطويرها لدى المستفيدين من خلال الملاحظة والتوعية والتفكير والتوجيه والتعايش القيمي بوسائل وأدوات منهجية مبتكرة، مشيرا إلى أن ورش العمل تمركزت في مجالات التفكير التصميمي، والإنتاجية الشخصية، وصناعة المحتوى الرقمي، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.

وبين العارف أن من بين البرامج التي قدمتها الجمعية تمكين الشباب من فرص التطوع ، وذلك من خلال تمكين أكثر من 100 متطوع ملتحقين بالفرص التطوعية بمشاريع وبرامج الجمعية عبر توفير 146 فرصة تطوعية، وتفعيل المتجر الإلكتروني لجـسور الذي يعمل على تسهيل عمليات التبرع والمساهمة في برامج الجمعية، إلى جانب المشاركة في مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية الذي أطلقته مؤسسة مسك الخيرية “مسك المجتمع “.