انتقال إدارة ميناء ضباء إلى «نيوم»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للموانئ انتقال إدارة ميناء ضباء إلى شركة نيوم اعتباراً من شهر أغسطس الجاري، وبيّنت أن إدارة شركة نيوم مسؤولة عن كافة الأعمال التشغيلية والإدارية للميناء والعلاقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في إدارة مسؤوليات الميناء الخاصة بـ «إصدار الأنظمة والتشريعات لعمل الميناء بالمواءمة مع كافة الموانئ، الترخيص لكافة الأنشطة بالميناء، الدور الرقابي على كافة السفن التي تصل الموانئ، وتحصيل الرسوم من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ».
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