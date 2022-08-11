للشهر الـ 13 على التوالي.. كميات الإنتاج الصناعي تواصل نموها في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 20.8% في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وفق بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أمس (الأربعاء)، ليستمر في الصعود للشهر الـ13 على التوالي.

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة زيادة الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.

ولفتت الهيئة في تقرير لها إلى أنه، وبالنظر على مدى أطول، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة قد أصبح إيجابياً منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعاً في نهاية العام 2021 وحتى الآن، بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في العامين 2019 و2020 بتأثير من تداعيات جائحة كورونا.

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، (74.5% و22.6% و2.9% على التوالي) بالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2% في يونيو 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وزادت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له عند أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في يونيو من العام الحالي، كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث زاد أداء النشاط خلال يونيو بنسبة 29.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.