الأسهم تسجل أعلى إغلاق في شهرين

وارتفعت أسهم 148 شركة، فيما انخفضت أسهم 56 شركة، وحافظت أسهم 9 شركات على مستوياتها دون تغيير.
ويفصل 5 شركات أقل من 5% عن تحقيق أعلى سعر تاريخي لها، وهي كل من شركات: «النهدي، المواساة، دلة، علم، والآمار»، فيما تتداول 3 شركات قرب أدنى قاع تاريخي لها ويفصلها أقل من 5% لتسجيل أقل سعر في تاريخها وهي شركات وصناديق: «ميفك ريت، الخبير ريت، وسهل».
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