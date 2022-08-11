«كواي» تسخّر ملامح مستقبل منصات الفيديوهات القصيرة في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - تعتبر منصة «كواي» إحدى أكبر المنصات للفيديوهات القصيرة في العالم، الأسرع نمواً مع أكثر من 20 مليار مشاهدة يومياً وأكثر من 26 مليار مقطع فيديو قصير تم تحميله في جميع أنحاء العالم، إذ تتيح «كواي» للمستخدمين التقاط اللحظات الفريدة التي لا تنسى في حياتهم اليومية.

وتدعم «كواي» البيانات الضخمة لتوفر تجربة مخصصة للغاية تشجع الجميع من مختلف الاهتمامات على إنشاء وتصفح محتوى مناسب وديناميكي.

وقال رئيس عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «كواي» تشي تزو كريس: «تهدف (كواي) في السعودية إلى تمكين صنّاع المحتوى والمؤثرين والأشخاص العاديين من الباحثين عن مشاركة مواهبهم مع العالم، مما يجعل إنشاء المحتوى شاملاً ويسهل الوصول إليه».

وأضاف كريس: «لا تعتمد «كواي» على المشاهير أو الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين، بل تطبق خوارزميات لتوفير المقترحات المخصصة لكل مستخدم، من هنا فقد تم تصميم «كواي» لتزويد كل مستخدم بفرصة أكبر لرؤية المحتويات ونشر محتوياته بدلاً من التركيز على المحتويات الشهيرة، وتضم «كواي» أكثر من 300 مليون مستخدم».

وأضاف: «نعمل حاليا بالتزامن مع رؤية المملكة للعام 2030 على تنشيط قطاع الثقافة والترفيه، لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتتطلع «كواي» إلى المساهمة في هذه المسيرة التنموية الفريدة من خلال الشراكة مع صناع المحتوى السعوديين من جميع الفئات وتمكينهم من صناعة محتوى يعكس جمال المملكة ويجسد قيمها الراسخة».

وقال كريس: «تستفيد «كواي» من الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف النقالة والإنترنت في المملكة، إضافة إلى الحاجة المتزايدة للوصول الفوري للمعلومات. وقد سجلت المملكة أيضاً أكبر تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بمتوسط 3 ساعات و 24 دقيقة يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي».