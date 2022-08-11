اخبار الرياضه السعوديه الأخضر الأولمبي.. صدارة وتأهل لنصف النهائي

شهد اللقاء سيطرة لمنتخبنا الوطني واستحواذ عناصره على منتصف الملعب، إذ اعتمد المدرب الوطني سعد الشهري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود محمد مران في خط المقدمة وخلفه الثلاثي أحمد الغامدي وهيثم عسيري وزياد الجهني، فيما تواجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع خالد دغريري ومحمد اليامي ومشعل الصبياني وزكريا هوساوي، وفي المحور الثنائي عوض الناشري وفيصل الغامدي، وتمكن اللاعب زياد الجهني من تسجيل الهدف الأول (د: 45+2)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف البديل تركي المطيري الهدف الثاني للأخضر (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل.
وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني فوزه الثاني ويتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، ليتأهل بجدارة واستحقاق لدور نصف النهائي.
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