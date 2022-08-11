اخبار الرياضه السعوديه كوستا ينطلق مع العميد في «ودية» الوحدة الإماراتي

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم فريق الاتحاد معسكره في النمسا باللقاء الودي الثالث أمام نظيره الوحدة الإماراتي غدا (الجمعة)، وسيركز المدرب نونو سانتو على العناصر الأساسية التي سيخوض بها أولى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد فريق العدالة بالأحساء (الجمعة) 26 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الودي أمام الوحدة الإماراتي مشاركة المحترف الجديد هيلدر كوستا الذي انضم لمعسكر الفريق منتصف الأسبوع الحالي، فيما سيغيب النجم كورنادو الذي منحه الجهاز الفني إجازة نظراً لظروفه الخاصة التي تستدعي وجوده إلى جانب أسرته، على أن يلتحق بمعسكر الفريق عقب العودة لجدة.

يذكر أن الفريق الاتحادي كسب المباراتين الوديتين اللتين خاضهما بمعسكر النمسا؛ الأولى أمام لوزيرن السويسري 0/‏1 سجله المهاجم عبدالرزاق حمدالله، والثانية ضد سالزبورغ النمساوي 3/‏4 سجلها رومارينهو (هدفين)، وكورنادو، وهارون كمارا.