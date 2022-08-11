تعرف على تاريخ صلاحية كل دواء بعد فتح العبوة

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أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تاريخ الصلاحية الخاصة بكل دواء بما فيها الأقراص والكبسولات وقطرات العين والإبر بعد فتح العبوة.

وبيّن المجلس، أن الأقراص والكبسولات في العبوة الأصلية يتم الالتزام بتاريخ الصلاحية المذكور بالعبوة، وأما الأقراص والكبسولات في باب تنظيم الأدوية فتكون صلاحيتها شهرين، بينما صلاحية سائل الشرب هي 6 شهور من الفتح إلا إذا كان موصى أقل من ذلك.

ولفت إلى أن صلاحية مرهم كريم تكون من 3 إلى 6 شهور من الفتح إلا إذا كان موصى أقل من ذلك، وقطرات بخاخ الأذن والأنف فصلاحيتها 3 شهور من الفتح إلا إذا كان موصى أقل من ذلك، وقطرات العيون صلاحيتها بعد شهر من الفتح، وأجهزة الاستنشاق يكون تاريخ الصلاحية هو المذكور بالعبوة.

ونوه إلى أن تاريخ صلاحية الإبر والملصقات يكون مذكوراً بالعبوة، وأما الأنسولين فيحفظ دون فتحه في التلاجة حتى تاريخ انتهاء صلاحيته أما عند الفتح فيحفظ لمدة 28 يوماً فقط.

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Source akhbaar24

