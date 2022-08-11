الريال يتوج بكأس السوبر الأوروبية.. وبنزيمة يحرز رقما حاسما

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توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، يوم الأربعاء، بعد أن سجل ديفيد ألابا وكريم بنزيمة هدفي الفوز 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت.

وسيرفع اللقب معنويات الريال، بطل ثنائية دوري الدرجة الأول ىالإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل أن يبدأ الموسم المحلي بمواجهة ألميريا يوم الأحد.

وإثر تمكنه من تسجيل هدف في هذه المباراة الحاسمة، أضحى بنزيمة ثاني أكبر هداف في تاريخ ريال مدريد من خلال رصيد قدره 324.

وما زال لاعب كرة القدم البرتغالي محتفظا بصدارة هدافي ريال مدريد بـ450 هدفا، فيما يحل راؤول في المركز الثالث بـ323 هدفا

وبهذا التتويج، يكون ريال مدريد قد أحرز كأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة، معادلا بذلك الرقم القياسي الذي أحرزه كل من ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

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Source almnatiq

