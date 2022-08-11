لملمت أحزانها ووقفت متفرجة على المهرج فوق أنقاض منزلها!

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المناطق-متابعات

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة “رويترز” يحاول أحد المهرجين الترفيه عن طفلة صغيرة بعد أن تهدم منزلها في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي طال قطاع غزة، ومزقه تمزيقًا.

وعلى الرغم من الألم الذي تعيشه الطفلة بعد أن صارت بلا مأوى، إلا أن أحد الأشخاص الذي ارتدى زي المهرج، حاول التخفيف عنها قليلاً، ورسم البسمة على وجهها، وكان مسرح العرض على أنقاض منزلها.. فمنه ألمها وفرحها!

ويعيش القطاع في الوقت الراهن على وقع هدنة تدخل يومها الرابع بعد وساطة مصرية ناجحة بين الجانب الإسرائيلي و”الجهاد الإسلامي”.

ووفقًا لإحصائية مبدئية أعلنها مكتب الإعلامي الرسمي للحكومة الفلسطينية عن أضرار العدوان الأخير، فقد خلف العدوان الإسرائيلي 46 شهيدًا بينهم 16 طفلاً و3 نساء، فضلاً عن 360 جريحًا.

وعلى الصعيد المادي أطاح القصف الإسرائيلي بـ1675 وحدة سكنية، بينهم 18 مبنى هدموا بشكل كلي، فيما تهدمت 1657 وحدة سكنية بشكل جزئي، علاوة على هدم 3 منشآت تعليمية، ومنشأتين صحيتين، ومنشأتين دينيتين، و10 منشآت إعلامية.

فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي الأضرار الزراعية بنحو مليون دولار؛ إذ تضرر بئر وسبع، مزارع تبلغ مساحتها نحو 130 دونمًا زراعيًا، بالإضافة إلى 369 بنية تحتية و284 شبكة كهربائية.

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Source almnatiq

