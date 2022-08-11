سبورت 24 تكشف حقيقة خطاب “الانضباط” بتهديد عبدالله السالم بالحرمان من كرة القدم

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بوصول خطاب رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بوصول خطاب للاعب عبدالله السالم بدفع مبلغ 2,467,500 مليون ريال لصالح نادي الفتح.

ومنحت لجنة الانضباط والأخلاق لاعب فريق الاتفاق، عبد الله السالم، 30 يومًا لدفع المبلغ لصالح نادي الفتح، وفي حال عدم الدفع إيقاع عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أِشهر.

وألزمت اللجنة السالم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

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Source akhbaar24

