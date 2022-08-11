“حساب المواطن”: سقوط الأهلية عن المستفيد يتطلب تحديث البيانات خلال 3 أشهر

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أكد برنامج “حساب المواطن”، أن سقوط الأهلية عن المُستفيد يتطلب تحديث البيانات مع التقدم باعتراض على سبب عدم الأهلية خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وأوضح البرنامج، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد.
ولفت إلى أن تقديم الاعتراض يكون عن طريق حساب المستفيد (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، مع التأكيد على عدم شمول المستفيد في دفعة شهر أغسطس.
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Source akhbaar24
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