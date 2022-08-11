مراكز بيانات لدعم توطين المحتوى الرقمي - #عاجل

البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات
برنامج يسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في المنظومة.
أهداف البرنامج
- تشجيع الشركات الوطنية الناشئة ودعمها محلياً ودولياً
- رفع حصتها من السوق المحلي وزيادة صادراتها عالمياً
- تبني حلول ومبادرات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات
- استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث
- الإسهام في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة
ما المحتوى الرقمي؟
أي محتوى ضمن بيانات رقمية مخزنة بصيغة ثنائية الترميز أو تماثلية، يتمثل بالقيمة المعرفية المضافة المعبر عنها بلغة ما، والمضمّن في ملفاتِ وسائطَ متعددة.
أنواع المحتوى الرقمي
- الصور بمواقع التواصل والشخصية المخزنة
- الفيديو مثل موقع يوتيوب أو فيميو
- المقاطع الصوتية مثل الأغاني
- النصوص مثل الكتب الإلكترونية والمعلومات
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