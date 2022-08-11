مراكز بيانات لدعم توطين المحتوى الرقمي - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعتزم توفير خدمات مراكز بيانات لدعم توطين المحتوى الرقمي ومنصاته، إذ تسعى الوزارة إلى دعم مستهدفات وطموح المملكة في تطوير القطاع ومنصاته، حيث تم تطوير برنامج متكامل وذلك استرشادا برؤية الأمر السامي «إنشاء قطاع محتوى رقمي مستدام قادر على إثراء حياة المواطنين ووضع المملكة كمركز للمحتوى الرقمي إقليميا». ويتم تحقيق تلك الرؤية من خلال توفير بيئة ثرية تدعم تنمية القطاع على غرار البلدان الرائدة عالميا.

البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات

برنامج يسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في المنظومة.

أهداف البرنامج

- تشجيع الشركات الوطنية الناشئة ودعمها محلياً ودولياً

- رفع حصتها من السوق المحلي وزيادة صادراتها عالمياً

- تبني حلول ومبادرات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات

- استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث

- الإسهام في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة

ما المحتوى الرقمي؟

أي محتوى ضمن بيانات رقمية مخزنة بصيغة ثنائية الترميز أو تماثلية، يتمثل بالقيمة المعرفية المضافة المعبر عنها بلغة ما، والمضمّن في ملفاتِ وسائطَ متعددة.

أنواع المحتوى الرقمي

- الصور بمواقع التواصل والشخصية المخزنة

- الفيديو مثل موقع يوتيوب أو فيميو

- المقاطع الصوتية مثل الأغاني

- النصوص مثل الكتب الإلكترونية والمعلومات