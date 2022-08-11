6 غرقى بمكة والمدينة وتواصل للأمطار على 3 مناطق

توفي 6 أشخاص غرقا وأنقذ 6 آخرون في الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها معظم المناطق.

وقال المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ يوسف النفيعي، إن أولى البلاغات التي تلقاها الفريق لشاب ذهب في نزهة مع أسرته بالقرب من سد أم الدوم التابع لمنطقة مكة المكرمة، وأبلغهم بذهابه للترفيه عن نفسه، ويعتقد أنه غامر ودخل بالوادي وبعدها عثر عليه متوفىً من أعضاء الفريق بمشاركة فرق الدفاع المدني، مشيرا إلى أن البلاغ الثاني في تربة بالقوامة في أحد الشعاب، حيث جرف التيار 5 شباب تم إنقاذ 4 منهم وتوفي الخامس.

عدم التهاون

وأضاف النفيعي أن البلاغ الثالث بالحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة لـ 6 شباب صغار تتفاوت أعمارهم بين 14 / 18 سنة تم إنقاذ 2 منهم والعثور على 4 غرقى.

وطالب النفيعي الجميع بعدم التهاون بالسيول ومجرى الأودية مهما كان حجمها، وعدم التهور، واتباع إرشادات السلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة أرواح المرافقين لهم، مستغربا عدم مبالاة البعض رغم العقوبات المعلنة بغرامة 10 آلاف ريال لعابري الأودية والسيول.

حركة الرياح

وتواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار أمس على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، امتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وكانت متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزءين الأوسط والجنوبيـ وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.