جولات على المطاعم والمقاهي

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران للأسبوع الثاني على التوالي عددا من الجولات الميدانية في نشاط المطاعم والمقاهي بالمنطقة. وشملت الجولات مدينة نجران ومحافظه حبونا، وزارت اللجنة الميدانية 66 محلا ووجدت أن أعداد السعوديين 123 موظفا سعوديا منهم 24 موظفة، وأعداد الوافدين 401 وافد من مختلف الجنسيات، وتم إنذار منشأتين وحصر 21 فرصة عمل جاري العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين. وتجاوزت نسب التوطين في المحلات التي تمت تغطيتها 23.65 %.



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