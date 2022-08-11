شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي المصري عن ضم طائر مهاجر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن اقتراب النادي الأهلي من استعادة خدمات أحد لاعبي الفريق السابقين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأهلي يرغب في ضم كريم حافظ

وقرر مسئولو الاهلي، عرض اللاعب كريم حافظ لاعب فريق مالاتيا سبور التركي السابق، على البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وترغب إدارة النادي الأهلي في معرفة موقف سواريش من ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن النادي سيعرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة باللاعب وأرقامه في الفترة المقبلة، على المدرب البرتغالي.

موقف اللاعب من اللعب للأهلي

وهناك رغبة من كريم حافظ في ارتداء قميص النادي الأهلي من جديد، خلال الموسم المقبل.

وفي سياق آخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأربعاء.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، حيث سجل الهدف الأول رامي ربيعة من ركلة جزاء، ثم حسام حسن أضاف الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.