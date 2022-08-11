شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. عبور المصري بالدوري وسواريش يرفض رحيل نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس، 10/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها فوز الفريق ضد المصري البورسعيدي بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:



الأهلي يفوز على المصري بهدفين بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد المصري بقيادة حسن حسن المدير الفني عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.



محامي الأهلي يكشف حيثيات حبس مرتضى منصور



أكد المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية، أصدرت حكم بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية 10 آلاف جنيه.

وتابع المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الحكم الصادر والذي تم إعلانه واجب النفاذ، وعلى مرتضى منصور تسليم نفسه أو على الجهات الأمنية القبض عليه فورًا، وليس لديه الحق في الاستئناف".

واختتم: "هناك ثلاث قضايا سيتم الحكم فيها أيضًا ضد مرتضى منصور، وحيثيات الحكم سوف يصدر خلال شهر من صدور الحكم".

سواريش يرفض رحيل قفشة عن الأهلي



حصل محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عرض تركي من أجل الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

واشتمل العرض التركي الذي وصل إلى اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، الحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يمنحه أحقية الشراء، ولكن دون تحديد القيمة المادية.

ويرفض البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، رحيل قفشة عن صفوفه، خاصةً أنه من العناصر التي يعتمد عليها، وبالتالي لن يتم الموافقة على احترافه.