شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اول رد فعل من مرتضي منصور بعد قرار حبسه بسبب الخطيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرج المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للرد على جميع الأخبار التي كانت في الساعات القليلة الماضية بعد القرار الذي صُدر اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أغسطس الجارى بحبسه لمدة شهر بسبب سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

أول رد فعل من مرتضي منصور

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نشر مرتضي منصور فيديو له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي “يوتيوب” وكتب عليه "ده ردي أنا مش فاضيلكم.. لما أفضى أجيلكم" وهو متواجد في صالة البينج بونج.

حكم مرتضي منصور

وكشف محمد عثمان محامي النادي الأهلي، عن تفاصيل الحكم التي أصدرته محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.

وكتب محمد عثمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:”محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنة 2022جنح اقتصادية".

وتابع: "في القضية المرفوعة منا لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته”.

وواصل”وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل “.

واختتم”واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورًا”.