شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من سانتو.. الاتحاد يستغنى نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري، هم اقتراب رحيل جديد بين صفوف نادي الاتحاد السعودي.

سانتو يستغنى عن خدمات كورسيني

وبحسب المعلومات الواردة من جانب صحيفة " الوطن " فإن نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد أبلغ إدارة العميد بالاستغناء عن خدمات البرازيلي برونو هنريك كورسيني، متوسط ميدان الفريق.

صاحب الـ 32 عامًا الذي انضم إلى صفوف العميد في صيف 2020، قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي بعد مسيرة حافلة خاضها رفقة وصيف العالم 2022.

تعرف على أرقام برونو كورسيني مع اتحاد جدة

سرك لاعب الوسم البرازيلي مع الاتحاد منذ انضمام إلى صفوف الفريق في 47 مباراة، ناجحًا في تسجيل هدفين والمساهمة في 9 أهداف آخرين.

موعد أولى مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن تنطلق منافسات دوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023 يوم الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

على أن تبدأ انطلاقة المباراة في الساعة السادسة والخمس بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

ويفتتح الاتحاد مشواره في الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة أمام العدالة يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس.

على أن تنطلق المباراة في السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى: «اتحاد جدة ضد العدالة»

الجولة الثانية: «اتحاد جدة ضد الاتفاق »

الجولة الثالثة: «اتحاد جدة ضد الرائد»

الجولة الرابعة: «اتحاد جدة ضد الخليج»

الجولة الخامسة: «اتحاد جدة ضد النصر»

الجولة السادسة: «اتحاد جدة ضد الفتح»

الجولة السابعة: «اتحاد جدة ضد ضمك»

الجولة الثامنة: «اتحاد جدة ضد الوحدة»