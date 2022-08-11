شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يطلب التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا والإدارة ترد على العرض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، طلب الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقدات نادي النصر لتدعيم الفريق بالموسم الجديد



ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بالموسم الجديد تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، حيث تعاقد مع كل من الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير، أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قدمت عرضًا رسميًا إلى الأهلي، في الساعات القليلة الماضية، للتعاقد مع عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن غريب طلب من إدارة النادي الأهلي، الرحيل في الصيف الحالي، ولو على سبيل الإعارة، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري يلو الدرجة الأولى.



النصر يطلب استعارة غريب لمدة موسم من الأهلي



وتابعت: "عرض النصر المقدم إلى الأهلي، اشتمل على استعارة عبدالرحمن غريب، لمدة موسم رياضي واحد فقط، مقابل تحمل راتبه بالكامل، والمُقدر بـ9 ملايين ريال".

وأكد الإعلامي السعودي نواف التميمي، أن ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رد على عرض قلعة العالمي المغري، بالرفض.

وكتب التميمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النفيعي يرفض حتى الآن الاستغناء عن الجناح الدولي الشاب، لنادي النصر، بالموسم المقبل.

ويعتبر غريب أحد أبناء الأهلي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2018، ويرغب في الرحيل بعد الهبوط للدرجة الأولى للحفاظ على حظوظه بالتواجد مع المنتخب السعودي بكأس العالم المقبلة.

وهبط الراقي إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه عقب احتلاله المركز قبل الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.