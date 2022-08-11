خلال ساعات.. «التعليم» تعلن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تستعد إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لإعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد خلال ساعات. وأكدت وزارة التعليم أن النقل الخارجي يعد إنهاءً لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، حيث سيُتاح الاستفسار للمعلمين والمعلمات المتقدمين على حركة النقل الداخلي عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور noor.edu.moe.sa، فيما سيتم فتح فترة الاعتراض على حركة النقل من الخميس إلى السبت 13-15من المحرم. وبينت الوزارة للمستهدفين أنه ليس لهم حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم، ويستثنى من ذلك المعينون على أعمال غير التدريس، إذ يتم توجيههم وفقا للتخصصات. يشار إلى أن الإدارات التعليمية بدأت في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية لمدة ثلاثة أيام فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل، على أن تعتمد نتائج الحركة رسميا بواسطة مديري التعليم في 16 محرم الجاري. أخبار قد تهمك

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