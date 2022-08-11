طقس نجران.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على 3 محافظات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبَّهَ المركزُ الوطني للأرصاد – اليوم -، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على الخرخير، ومحافظتي خباش، وشرورة بمنطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الخميس.