محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توج ريال مدريد الإسباني، بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن سجل ديفيد ألابا وكريم بنزيما هدفي الفوزعلى أينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء.
وسيرفع اللقب معنويات الريال، بطل ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل أن يبدأ الموسم المحلي بمواجهة ألميريا يوم الأحد القادم.
وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الخامسة في تاريخه.. ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.