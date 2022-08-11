للمرة الخامسة في تاريخه.. ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توج ريال مدريد الإسباني، بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن سجل ديفيد ألابا وكريم بنزيما هدفي الفوزعلى أينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء.

وسيرفع اللقب معنويات الريال، بطل ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل أن يبدأ الموسم المحلي بمواجهة ألميريا يوم الأحد القادم.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.