اخبار دوليه – إيران ترفض اتهام أمريكا إيرانيا بالتآمر لقتل مستشار سابق لترامب

محمد بن مسعود - الدمام - رفضت إيران اتهام الولايات المتحدة لإيراني بالتآمر لقتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقالت إنها «بلا أساس وذات دوافع سياسية». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، «إيران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها».

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