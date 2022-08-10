موسم الكليبين.. الحصيني يكشف موعد بدايته وأبرز ملامحه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن غدًا الخميس، أول أيام موسم الكليبين. وأضاف الحصيني -عبر تويتر- أن يوم الخميس 13 محرم 1444هـ يوافق 11 أغسطس هو أول أيام الكليبين (اللاهوب الثاني). وأكمل الباحث في الطقس، أن ذلك الموسم يعرف عند البعض بـ «محننات الجمل»، ومعناها أنَّ الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين؛ وذلك لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد. أخبار قد تهمك وأردف الحصيني أنَّ الكليبين مدته 13 يومًا، وفيه يخف الحر قليلاً في الليل تدريجيًّا ليصل للاعتدال وبخاصة في آخره ليصبح معتدلًا. وواصل الحصيني، أن تلك الأيام تزداد فيها درجة الرطوبة على المناطق الساحلية، وتتكاثر الغيوم الممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

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