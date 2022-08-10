«قِبلة الدنيا.. أغنيات الأرض والإنسان».. صدور ديوان جديد للشاعر محمد عابس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير صدر للشاعر الأستاذ محمد عابس المستشار في وزارة الإعلام، ديوانه الجديد (قِبلة الدنيا .. أغنيات الأرض والإنسان) عن نادي أبها الأدبي ودار الانتشار اللبنانية.

يقع الديوان في (125) صفحة، ويعتبر من الدواوين التي يربطها موضوع واحد يتمثل في مجموعة من القصائد الوطنية والقصائد المكتوبة لمناطق ومدن المملكة خلال مراحل الشاعر الحياتية منذ بداياته الشعرية، ولم يسبق نشر أكثرها، إلى جانب عدة أعمال تم تلحينها وغناؤها.

ويوثق الديوان المواقع الاثرية والتاريخية والجبال والأودية والمناطق السياحية في مختلف المدن السعودية التي زارها أو عاش فيها الشاعر .

صدر للشاعر مجموعة من الكتب:

الجمر ومفارش الروح، ثلاثية اللذة والموت، فاكهة المرأة وخبز الرجل، أكثر من ذاكرة، نصوص العزلة.

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