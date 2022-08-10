«3 أيام إجازة».. الكشف عن نتائج نظام العمل الجديد بالشارقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت سلطات الشارقة، نتائج التقييم الذي أجراه المجلس التنفيذي للإمارة بشأن العمل 4 أيام في الأسبوع بدلا 5 في الدوائر الرسمية.

والثلاثاء ترأس الشيخ سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة حيث اطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، وعلى دراسة تقييم تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد وأثره في سير العمل الحكومي.

وكانت الإمارات أعلنت تغيير إجازتها الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد مطلع عام 2022، فيما منحت إمارة الشارقة الموظفين إجازة ثلاثة أيام بدلا من يومين بعد أن ضمت الجمعة إلى السبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع.

ارتفاع المؤشرات

وبحسب الدراسة التي ركزت على أثر التجربة الجديدة من خلال عدد من الجهات الحكومية التي شملت قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي، فقد ساهم نظام العمل المطبق حديثا «في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين»، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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وارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدد من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.

انخفاض الحوادث المرورية

ووفقا للدراسة، انخفضت الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40 بالمئة،‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.

وساهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية، بحسب «وام».

انخفاض الانبعاثات الدفيئة

وفي قطاع البيئة شهدت الفترة التي طبق خلالها نظام العمل الجديد انخفاضاً في نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة شملت أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.

وأصبحت الشارقة المدينة العربية الأولى التي تطبق نظام العمل الاسبوعي هذا، وهي واحدة من عدة مدن اتخذت قرار تخفيض أيام العمل لزيادة الإنتاجية وتحسين الصحة النفسية للعمال فضلاً عن مكافحة تغير المناخ. ووجه المجلس التنفيذي للإمارة بمتابعة دراسة وتقييم المؤشرات المتعلقة بهذا النظام حتى نهاية العام الجاري، للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لوضع الحلول المناسبة لها وتطويرها.