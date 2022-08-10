اخبار الخليج – بعد تداول طلب نقله للمستشفى.. «الصحة»: نقل مريض لمجمع السلمانية الطبي للتقييم الطبي الشامل وتلقي الرعاية اللازمة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار متابعتها لكافة الملاحظات الواردة لها، وفي ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول طلب نقل مريض لتلقي العلاج بالمستشفى، قامت وزارة الصحة وبالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية بالتواصل مع ذوي المريض والترتيب لنقله لمجمع السلمانية الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة بأنه تم إرسال سيارة إسعاف لنقل المريض لمجمع السلمانية الطبي، حيث تمت معاينته و يخضع للتقييم الطبي الشامل، مؤكدةً التزامها التام بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمجتمع، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم بالشراكة مع كافة جهات القطاع الصحي الحكومي.