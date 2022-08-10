وكيل “الحج” يعلن إتاحة العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية والتجارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة “عبدالرحمن شمس” إتاحة العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية والتجارية. وقال خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية” أن سبب ذلك يرجع إلى تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر سنويا بحلول 2030. وأضاف، في هذا الإطار أصبح متاح لكل من يقدم إلى المملكة بأي نوع تأشيرة سواء كانت سياحية أو تأشيرة للعمل أو تجارية تأدية العمرة من خلال بعض الإجراءات التنظيمية عبر تطبيق اعتمرنا. أخبار قد تهمك

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