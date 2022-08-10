أسعار العملات والنفط والذهب اليوم الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.16 .

اليورو 0.96.

الجنيه الإسترليني 0.81.

اليوان الصيني 6.72.

وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب اليوم:

الذهب 1813.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 20.72 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 946.6 دولارات للأوقية.

البلاديوم 2238.94 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

النفط اليوم:

برنت 96.48 دولارًا أمريكياً.

نايمكس خفيف 90.85 دولارًا.

نفط الغاز 1005 دولارات.

الغاز الطبيعي 8.053 دولارات.

غاز البروبان 5190 دولارًا.